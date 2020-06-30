"С завтрашнего дня (с 1 июля — ИФ) в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Понимаю, что, учитывая улучшение погоды, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решение. Указ подписан", — сообщил глава региона на своей странице в инстаграме.

Он также отметил, что берет на себя данным решением "огромную ответственность". "Надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила", — подчеркнул Куйвашев.

Решение об открытии летних веранд в других свердловских муниципалитетах будет приниматься из "дальнейшего развития эпидобстановки", отметил губернатор.

Также со 2 июля в регионе увеличивается количество дежурных групп в детских садах. "Каждый день я читаю комментарии от родителей, которым нужно выходить на работу, но не с кем оставить ребенка. Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%", — написал Куйвашев.

Как сообщалось, работа заведений общественного питания была ограничена из-за коронавируса с конца марта. С определенного момента организациям разрешили работать "на вынос".

На 30 июня в регионе подтверждено почти 12,8 тыс. случаев коронавируса, более 7,4 тыс. человек вылечились, 95 пациентов скончались.

Состояние 138 госпитализированных на настоящий момент оценивается как тяжелое, 112 пациентов находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 — на аппаратах искусственной вентиляции легких.