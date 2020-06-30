"Показатель заболеваемости в Самарской области в три раза меньше, чем по стране. Мы можем с уверенностью говорить о том, что мы вместе проходим этот не простой период. Это стало возможным благодаря самоотверженному, титаническому труду врачей. Сегодня по итогам штаба принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями — четыре квадратных метра на каждого посетителя",- сказал Азаров.

По его словам, также с 1 июля начнут работу турбазы и базы отдыха.

Кроме того, начинается бронирование путевок в детские оздоровительные лагеря, которые начнут работу с 15 июля.

При этом продолжают действовать требования по масочному режиму и социальной дистанции.

Как сообщалось, власти Самарской области 22 июня разрешили работать всем магазинам и торговым центрам при условии нахождения не более одного человека на четырех квадратных метрах торговой площади.Также появилась возможность бронирования мест на туристических базах и базах отдыха. С 3 июля разрешено проводить экскурсии на свежем воздухе и экскурсионных судах.

С 26 июня разрешена работа точек питания на открытом воздухе в сезонных летних кафе, на террасах и верандах. Также снят въездной контроль на ж/д вокзалах и в аэропорту.