"Два месяца в республике не было какого-то существенного количества туристов. С 5 июня туристический поток начал восстанавливаться. На сегодняшний день мы имеем порядка 25%, максимум 30% от того туристического потока, который был в это же время в 2019 году, то есть примерно это одна треть", — отметил Иванов.

По его словам, в минувшие выходные власти региона разрешили межмуниципальное заказные туристические перевозки, это было последнее ограничение, влияющее на туристический рынок. "То есть сейчас уже можно абсолютно легально туристическую группу повезти из Казани например на остров-град Свияжск, в Великий Болгар, Елабугу, Чистополь, Тетюши — то есть во все наши туристические центры", — пояснил Иванов.

Ранее сообщалось, что туристический сезон в Татарстане официально был открыт в начале июня.

Для гостей республики отельеры и рестораторы подготовили множество бонусов: бесплатное проживание в отелях детей и третью ночь в гостиницах в подарок, 25-процентные скидки в кафе и ресторанах и разнообразные экскурсионные программы по достопримечательностям Татарстана.

В этом сезоне внутренний туризм в республике пополнился новой программой "1000 и 1 удовольствие за выходные", в которую включены наиболее популярные маршруты. Стоимость такой поездки на одного человека составляет 2,2 тыс. рублей. В нее включена ночь в отеле, две экскурсии, два обеда и один завтрак.