Около 52,3% всех обслуженных пассажиров, или 5,031 млн человек пришлось на "Домодедово". На втором месте остался екатеринбургский аэропорт "Кольцово", на который пришлось 17,5% (1,687 млн человек) от всех перевезенных за год пассажиров авиакомпании.

Доля перевезенных пассажиров из "Жуковского" увеличилась с 6,8% в 2018 году до 10,6% в 2019 году. Число пассажиров выросло в 1,7 раза, превысив 1 млн человек, количество рейсов — в 1,75 раза, до 6,578 тыс.

Аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково", который был третьим для авиакомпании по объемам перевозок, опустился на четвертую строчку. Доля перевезенных пассажиров в 2019 году составила 7,7% против 9,4% в 2018 году, число пассажиров — 741,6 тыс. человек против 858,3 тыс. человек, число рейсов — 4,325 тыс. против 5,286 тыс. соответственно.

Объем перевозок также сократился из московского аэропорта "Шереметьево" — с 145,3 тыс. человек (1,6%) в 2018 году до 118,2 тыс. человек (1,2%) в 2019 году. Число рейсов уменьшилось с 1,11 тыс. до 894.

"Жуковский" открылся в 2016 году, имеет пассажирский и грузовой терминалы. Как сообщалось, в 2019 году аэропорт обслужил 1,4 млн пассажиров, примерно на 20% больше, чем годом ранее. Таким образом, "Уральские авиалинии" обеспечили более 70% пассажиропотока "Жуковского".

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в "Домодедово", "Кольцово" и "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.