Курс доллара в 14:07 МСК составил 71,03 руб./$1, поднявшись на 1,04 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 79,58 руб./EUR1 — плюс 89 копеек к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 97,39 копейки — до 74,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на последних торгах месяца в условиях сниженного интереса инвесторов к рисковым активам. Давление на рынки оказывают сохраняющиеся тревоги по поводу того, что ослабление ограничений может привести ко второй волне коронавируса, замедлению темпов восстановления экономики и дальнейшему снижению котировок "черного золота".