Как сообщает пресс-служба окружной администрации, предприятия общепита — одна из последних сфер бизнеса, которая в округе работала в ограниченном режиме.

"Ненецкий округ один из немногих регионов, где сохраняется благополучная эпидобстановка. Считаю, что такой эффект, в первую очередь, дает строгий контроль прибывающих в регион граждан и их двухнедельная самоизоляция. Поэтому мы оставим ее как одну из главных мер профилактики распространения коронавируса, но внутри региона, думаю, уже можно открыть заведения общественного питания, разумеется, с соблюдением всех мер противоэпидемиологической безопасности, тем более что у жителей округа уже давно есть запрос на это", — цитирует врио главы округа Юрия Бездудного пресс-служба.

Также принято решение о снятии самоизоляции для граждан возраста 65 лет и старше, а соблюдение масочного режима теперь будет носить рекомендательный характер. В то же время в НАО продолжает действовать режим повышенной готовности.

В округе выявлено 107 случаев заболевания COVID-19.