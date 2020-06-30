"В целях оказания содействия в возвращении на родину иностранных граждан Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы организовано постоянное взаимодействие с дипломатическими учреждениями зарубежных стран", — сказали в департаменте.

Там отметили, что от иностранцев поступило несколько десятков тысяч обращений о желании возвратиться на родину.

"Обеспечить сразу вылет такого количества людей физически невозможно, в связи с чем формирование списков на планируемые чартерные авиарейсы производится по гуманитарным критериям", — отметили в департаменте.

С начала действия режима повышенной готовности столичными властями оказано содействие посольским и консульским учреждениям 11 государств в организации 36 вывозных авиарейсов из Москвы.

"Домой отправлено свыше 10,6 тысяч иностранных граждан, в большинстве своем это — малолетние дети, беременные женщины, инвалиды, пожилые люди, лица с тяжелыми заболеваниями и другие категории граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию в связи пандемией COVID-19", — заявили в департаменте.