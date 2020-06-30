"Norwegian начала переговоры с Boeing с целью решить проблемы с самолетами 787 и 737 MAX и получить компенсацию убытков. Этот диалог пока не привел к соглашению, предполагающему приемлемую для компании компенсацию", — говорится в сообщении.

В Boeing отказались комментировать переговоры с Norwegian, пишет The Wall Street Journal.

В условиях пандемии авиакомпании отказываются от закупок новых самолетов на фоне падения спроса на авиаперевозки. В этом году клиенты Boeing уже отменили закупку 313 самолетов 737 MAX. В 2019 году авиастроительный концерн потерял заказ на 125 самолетов из-за банкротства индийской Jet Airways Ltd.

Полеты Boeing 737 MАX приостановили в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В понедельник Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что на этой неделе проведет серию полетов для повторной сертификации Boeing 737 MAX после модификации автоматической системы контроля полетов.