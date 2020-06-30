В январе-мае прошлого года аэропорт обслужил 10,234 тыс. человек. Таким образом, за аналогичный период этого года пассажиропоток вырос в 1,4 раза.

В мае этого года, по данным Росавиации, пассажиропоток составил 1 тыс. 95 человек, что в 2,3 раза меньше, чем в мае 2019 года.

Авиакомпания "РусЛайн" — единственный перевозчик, которые осуществляет полеты из международного аэропорта Курск.

Аэропорт Курск (Восточный) — международный аэропорт города Курск, расположен в 7 км к востоку от центра города. Согласно информации на сайте аэропорта, пропускная способность гавани составляет 12 воздушных судов, пропускная способность пассажиров — 100 пассажиров в час.