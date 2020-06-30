Во вторник Дитрих в беседе с журналистами сказал, что Минтранс РФ допускает возобновление полетов в страны СНГ раньше, чем в дальнее зарубежье. Такие предложения, по его словам, подготовила Росавиация. Конкретные сроки он не называл.
Источник "Интерфакса" сообщал ранее, что полеты в СНГ могут начаться уже в июле, в страны дальнего зарубежья можно будет улететь не ранее августа. Решения будут приниматься правительством исходя из эпидситуации в той или иной стране.
Кроме того, он опроверг информацию о возобновлении полетов из РФ в Турцию с 15 июля.
"Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению", — сказал министр.
Ранее турецкий посол в РФ Мехмет Самсар сообщил в интервью «Интерфаксу», что Турция предложила российским властям возобновить авиасообщение 15 июля и ждет ответа на свое предложение.
Россия из-за пандемии коронавируса приостановила почти все международные пассажирские авиаперевозки в конце марта.