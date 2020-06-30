"Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно", — передал Дитрих журналистам через пресс-службу.

Во вторник Дитрих в беседе с журналистами сказал, что Минтранс РФ допускает возобновление полетов в страны СНГ раньше, чем в дальнее зарубежье. Такие предложения, по его словам, подготовила Росавиация. Конкретные сроки он не называл. Источник "Интерфакса" сообщал ранее, что полеты в СНГ могут начаться уже в июле, в страны дальнего зарубежья можно будет улететь не ранее августа. Решения будут приниматься правительством исходя из эпидситуации в той или иной стране.