"Пока рост турпотока не дает адекватного роста налоговых поступлений (...) К примеру, уникальная Териберка зарабатывает всего 1,3 млн рублей налогов в год — и это при существующем турпотоке, при том, что там отдыхают не самые бедные, как правило туристы", — сказал Чибис во время ежегодного отчета о деятельности регионального правительства в Мурманской областной думе во вторник..

Глава региона отметил, что пандемия коронавируса, из-за которой туроператоры остались без работы и дохода, смогла вывести из тени тех, кто продолжал работать нелегально. Он также напомнил, что, по версии Forbes, Мурманск входит в список самых привлекательных для туризма, но недооцененных городов.

По данным правительства Мурманской области, турпоток по итогам прошлого года составил 451 тыс. человек, что на 3% выше показателей 2018 года.

Как сообщалось, 12 июня в Териберке на совещании, посвященном развитию села, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова сообщила, что региональные власти вместе с экологами намерены к концу июля 2021 года создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) в селе Териберка.

К работе над созданием природного парка в Териберке будут подключены областная дирекция ООПТ, WWF, а также комитет по туризму и министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области. Запланировано создание единой управляющей компании, зонирование и оборудование природного парка и экологических троп, работы по облагораживанию внешнего вида Териберки.

Кузнецова отмечала, что для Териберки имеет большое значение легализация объектов туриндустрии, это связано с доходами для села и местного бизнеса, а также с вопросами безопасности ввиду работы нелегальных гидов, которые могут рисковать жизнью и здоровьем туристов.

По подсчётам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек при условии, что в июле на фестиваль "Териберка" в это место на побережье Баренцева моря собирается около 5 тыс. туристов. Средний чек иностранного туриста, который приезжает в Териберку, составляет 13 тыс. рублей в сутки, российского туриста — 5 тыс. рублей.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Муниципальному образованию Териберка 150 лет. Однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, развивались судоремонтные мастерские.

В 2000-х планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения за 2010 год, в Териберке проживает 1025 человек.