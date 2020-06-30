Ранее сообщалось, что в январе-мае 2019 года аэропорт обслужил 1,073 млн пассажиров. Таким образом, пассажиропоток за 5 месяцев 2020 года сократился в 1,9 раза.

В мае 2020 года услугами аэропорта воспользовались 28,1 тыс. человек (сокращение в 8,9 раза).

В течение нескольких лет пассажиропоток аэропорта Владивостока демонстрировал только положительную динамику. Так, в 2019 году было обслужено 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.

Консорциум инвесторов в составе группы "Базовый элемент" Олега Дерипаски, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сингапурского аэропортового оператора Changi Airports International в феврале 2017 года закрыл сделку по приобретению 52,16% акций АО "МАВ" и 100% акций ЗАО "Терминал Владивосток", владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока. Продавцом выступило АО "Международный аэропорт Шереметьево".

В материалах АО "МАВ" говорится, что 23 января 2020 года находящееся под управлением холдинга "Базэл Аэро" АО "Международный аэропорт Сочи" стало контролирующим акционером аэропорта Владивостока, доведя свою долю до 61,76%.