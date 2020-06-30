"На данный момент более 420 объектов заявили о своей ответственности перед туристом и подали обязательства по выполнению мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, местах общего пользования", — сказал министр курортов и туризма Вадим Волченко, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, перед открытием курортного сезона для всех россиян представители Минкурортов, Минздрава, Роспотребнадзора и администраций курортных городов проверяют санатории, гостиницы, пансионаты и пляжи на предмет соблюдения требований безопасности.

Крым в начале июня начал подготовку к курортному сезону, который запускается поэтапно. На первом этапе, с 15 июня, отели и санатории открылись исключительно для местных жителей. На втором — с 1 июля — они смогут принимать жителей других регионов РФ.

По информации министерства, которое ссылается на данные бронирования, в июле Крым могут посетить около 1,5 млн туристов.

В 2019 году Крым принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года. После запрета приема туристов власти республики предварительно оценивали снижение турпотока за два месяца ограничений (апрель — май) в 1 млн человек.

По данным на конец мая, всего в Крыму более 1090 санаторно-курортных и гостиничных организаций разных форм собственности, а также порядка 2700 малых средств размещения.