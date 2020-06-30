"Рост интенсивности авиаперевозок отмечается в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионах России", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в июне восстановлено 7 из 11 традиционных ежедневных рейсов в Москву, которые выполняются четырьмя компаниями. Кроме того, аэропорт сохранил всю сетку полетов по южным направлениям.

"По итогам июня самыми популярными у пассажиров оказались направления Сочи, Анапа, Краснодар, Симферополь (. . .) Из Челябинска путешественники также могут улететь в Минеральные воды и Ростов-на-Дону", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с 16 июня аэропорт вернулся к 24-часовому режиму работы после двухмесячного перерыва. С 10 апреля аэропорт работал по сокращенному графику — с 15:10 до 08:20 (по местному времени). Также сообщалось, что за первую неделю апреля объем перевозок в аэропорту упал более чем на 80%. "Снижение объемов перевозок в марте 2020 года составило "минус" 9%, при том, что результаты работы февраля демонстрировали прирост "плюс" 28% год к году. В апреле уровень падения объемов составил более 80% по состоянию на 7 апреля 2020 года", — сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт "Челябинск" находится под управлением холдинга "Новапорт", который на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.