При этом по сравнению с маем 2019 года пассажиропоток сократился в 3,7 раза.

Согласно материалам Росавиации, рост пассажиропотока в мае относительно апреля носит сезонный характер, он наблюдался и в предыдущие годы, но менее выраженно. Так, в 2019 году аэропорт "Толмачево" в мае обслужил на 10,3% пассажиров больше, чем месяцем ранее.

В пресс-службе аэропорта данные Росавиации не комментируют.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. Как сообщалось, в 2019 году он обслужил 6,7 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем годом ранее. На 2020 год ранее был запланирован рост пассажиропотока еще на 12-14%. Маршрутная сеть аэропорта до ограничения полетов из-за распространения коронавирусной инфекции насчитывала более 90 направлений, базовой авиакомпанией является S7.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.