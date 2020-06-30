Казахстан 20 июня возобновил международное авиасообщение с Турцией, однако уже на первом рейсе из Алматы у нескольких граждан был выявлен коронавирус. Их госпитализировали, всех остальных пассажиров рейса изолировали.

«21 июня я прилетела из Нур-Султана в Анталию рейсом авиакомпании Air Astana по линии туроператора TUI. У нас был забронирован отель в Сиде, но так как отель не был готов к открытию по санитарным нормам, то нас перевезли в другой отель в поселке Текирова. Три дня мы отдыхали как обычно, ни с кем не контактировали и не общались, однако 24 июня нам сказали, что на нашем рейсе у одного человека выявлен COVID-19», — сообщила одна из туристок Маликуша Хайруллина в Facebook.

По словам Хайруллиной, всех пассажиров рейса забрали в больницу для проведения тестов на коронавирус. «Нас переселили в другой домик на территории отеля, чтобы мы дождались результатов, которые, как предполагалось, появятся максимум на следующий день. Но прошло три дня, к нам никто не подходил. Наш гид TUI за это время ни разу не позвонил, на сообщения не отвечал. У нас в номере не было горячей воды и интернета, уборку номеров не производили», — пишет она.

Как отметила туристка, на четвертый день она попыталась связаться с консульством Казахстана в Турции, с фондом «Туристiк Қамқор», который является администратором системы гарантирования прав граждан республики в сфере выездного туризма.

«Нам все говорили, что они в курсе происходящего. Между тем, результаты анализов так и не были известны, мы по-прежнему сидели взаперти и нас никуда не выпускали под угрозой вызова жандармерии. Более того, нам сказали, что даже если анализы на COVID-19 будут отрицательными, то мы все равно никуда не выйдем до конца отдыха», — пояснила Хайруллина.

Как сообщила туристка, без помощи одного из телеканалов Казахстана эту ситуацию, скорее всего, не удалось бы сдвинуть с мертвой точки, поскольку после вмешательства телевизионщиков принимающая компания обратила внимание на путешественников, пришли результаты тестов на ковид, которые оказались отрицательными, после чего путешественники смогли вернуться домой.

Между тем, пост Хайруллиной в Facebook вызвал широкий общественный резонанс. Многие пользователи считают, что туристы сами виноваты в своих проблемах, так как не должны были ехать на отдых за рубеж во время пандемии, несмотря на возобновление авиасообщения.

После отмены чрезвычайного положения в Казахстане 11 мая ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась, количество случаев заражения COVID-19 увеличилось в 7 раз. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в понедельник поручил правительству в течение двух дней внести предложение о введении жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае.

По данным Роспотребнадзора на 30 июня, в Казахстане зарегистрировано 21,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено чуть более тысячи больных COVID-19.