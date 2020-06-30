"Суд признал Овсянникова Д.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка" — ИФ), и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Овсянников в суд не явился, а его адвокат просила прекратить производство по делу, ссылаясь на отсутствие противоправного поведения и наличие конфликтной ситуации, которую нельзя квалифицировать в качестве нарушения общественного порядка.

Изначально рассмотрение дела было назначено в Завьяловском районном суде на 27 апреля, но по ходатайству проживающего в Москве Овсянникова несколько раз переносилось из-за введения ограничительных мер в Удмуртии, а затем — из-за его болезни.

В начале апреля Овсянников стал участником конфликта с охраной в аэропорту Ижевска, чиновник использовал нецензурную брань. На него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка).

Вскоре Овсянников был исключен из "Единой России" за хамское поведение. Партия также направила обращения премьеру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.

Мантуров, в свою очередь, заявил, что разделяет позицию "Единой России".

23 апреля премьер-министр РФ уволил Овсянникова с поста замминистра в связи с сокращением этой должности. Ранее в апреле Мишустин подписал распоряжение, которое внесло изменения в положение о Минпромторге, сократив число заместителей министра с 11 до 10.

Овсянников окончил Удмуртский государственный университет, карьеру начинал именно в Ижевске. В 2003-2007 годах работал федеральным инспектором по Удмуртии. В 2015-2016 годах был заместителем министра промышленности и торговли РФ, в 2016-2019 годах — губернатором Севастополя, затем вновь стал замглавы Минпромторга.