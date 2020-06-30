В соответствии с принятым решением, крупные вещевые рынки и торговые комплексы во всех регионах республики будут закрываться по субботам и воскресеньям для проведения санитарно-дезинфекционных работ.

В общественных местах и объектах предпринимательской деятельности граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 2 м и находиться в медицинских масках и перчатках. На входах в супермаркеты и другие крупные торговые объекты всем посетителям предписано выдавать бесплатно медицинские маски.

В регионах с "красным" и "желтым" уровнями карантина по коронавирусу запрещается собираться группами более трех человек в общественных местах с 7:00 до 23:00. Кроме того с 23:00 до 07:00 гражданам запрещается выходить на улицу, за исключением экстренного посещения медучреждений или аптек.

Кроме того, в этих зонах в выходные дни будет ограничена работа общественного транспорта. В "желтых" зонах личном автотранспортом можно пользоваться с 06:00 до 22:00, в "красных" — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Как сообщалось, в Узбекистане до 1 августа продлены карантинные меры из-за коронавируса COVID-19, но при этом сняты некоторые ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах.

На этот период в зависимости от эпидемиологической обстановки сохранена процедура зонирования территорий на самую опасную "красную", "желтую" — с меньшим уровнем заболеваемости COVID-19, а также "зеленую", свободную от вируса.

По последним данным, в Узбекистане выявлены 8 тыс. 298 заражений COVID-19, выздоровели 5 тыс. 496 человек, зафиксировано 24 летальных исходов. Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.