"Старт движения по 155 километрам "Тавриды" в четырехполосном исполнении дан сегодня, в 10 утра", — говорится в информации.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих накануне проверил ход строительства дороги, проехав по ней от Севастополя до Керчи.

"Запуск четырехполосного участка позволит увеличить безопасность дорожного движения и уменьшить время в пути для водителей. Это имеет большое значение для Крыма, учитывая начало курортного сезона на полуострове", — приводятся в сообщении слова Дитриха.

На открытом участке увеличена максимальная скорость движения транспорта, теперь она составляет 90 км в час, за исключением четырех участков, где установлено временное светофорное регулирование. Там она пока составляет 70 км в час.

Движение по четырехполосному участку от Белогорска до Симферополя планируется открыть 20 июля.

"Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивалась изначально в 149,3 млрд рублей. В декабре 2019 года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", заключен контракт на дополнительные работы почти на 680 млн рублей (они касаются путепровода в районе симферопольской Мазанки и установки плиты над найденной во время стройки летом 2018 года древней пещеры). Таким образом, семь участков стоят около 150 млрд рублей.

Движение по двум полосам "Тавриды" — на участке протяженностью 190 км от Симферополя в центральной части полуострова до Керчи — открылось в конце 2018 года. Запуск движения по семи участкам в четырехполосном исполнении от Керчи до Севастополя планируется на сентябрь 2020 года.

Стоимость первой очереди восьмого, севастопольского, участка составляет порядка 9 млрд рублей. Он должен быть сдан до декабря 2021 года.

Компания "ВАД", созданная в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированная в Вологде, выбрана единственным исполнителем работ по строительству шоссе.

Трасса "Таврида", которая станет федеральной, создается за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя.