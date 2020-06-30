"В связи с санитарно-эпидемиологическими реалиями нынешнего времени с организованными группами и формирующими их туроператорами музей пока не работает. Так называемые индивидуальные туристы (то есть, люди, посещающие музей поодиночке, семьями или небольшими дружескими компаниями) смогут посещать дома-музеи и выставочные залы — по пять человек и экскурсии по паркам — по десять человек", — отметили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Как для экскурсоводов, так и для посетителей обязателен масочный режим; надевать защитные перчатки или отказаться от них гости Пушкинского заповедника могут по собственному усмотрению, подчеркнули в музее.

Кроме того, в музее рекомендуют при необходимости захватить с собой индивидуальные раскладные стульчики: в регионе пока в силе запрет на пользование общественными скамейками, поэтому, во избежание лишних неловких ситуаций, характерные "онегинские" скамьи из усадебных парков временно убрали.

"Звонков и писем от желающих посетить "Михайловское" сейчас поступает очень много", — отметили в пресс-службе Пушкинского заповедника и добавили, что цены на входные билеты и экскурсионное обслуживание не изменились, и остаются теми же, что были утверждены в начале года.

Как сообщалось, в Псковской области очередное смягчение ограничительных мер вступит в силу с 1 июля. В регионе наблюдается устойчивая тенденция по снижению распространения коронавируса, в связи с чем губернатор Михаил Ведерников предложил возобновить экскурсии группами до 10 человек, а также посещение музеев группами до 5 человек.