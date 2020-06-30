"В связи с высокими среднесуточными температурами, выше +25 градусов, и прогревшимися водами Черноморского побережья повышаются риски образования смерчей рядом с крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе", — сообщил на совещании руководитель учреждения Сергей Диденко.

По его словам, насыщенный водяными парами тёплый воздух будет устремляться вверх, заток холодного воздуха из прибрежных ущелий будет способствовать быстрой смене воздушных масс и, как следствие, образованию смерчей.

Он отметил, что информация с находящихся в районе Адлера шести Допплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ) поступает в специализированный центр мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей, который расположен в Сочи. Данные обновляются каждые 10 минут, что позволяет обнаружить формирование смерча за 20-40 минут.

По его словам, для своевременного оповещения важно проверить прохождение сигнала между региональными диспетчерскими управлениями Кубаньэнерго, специализированным центром Росгидромета, ЦУКСов Краснодарского края и Сочи и соответствующих ЕДДС, где будет зафиксировано возможное образование смерча.

"В первой декаде июля температуры выше климатической нормы на 4-5 градусов прогнозируются на европейской территории страны. Перерасход электроэнергии из-за жаркой погоды повышает вероятность возникновения аварий на системах энергоснабжения, вызванных сбоями в работе энергосистем в связи с перегревом и возможным возгоранием трансформаторных подстанций", — сказал Диденко.

Кроме того, ученые института обратили внимание на то, что на территории РФ продолжается сезон активности клещей.