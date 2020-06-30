Согласно результатам исследования, 51,7% опрошенных выразили надежду на то, что Олимпийские игры в 2021 году не состоятся. Из них 27,7% респондентов выступили за их полную отмену, еще 24% предпочитают, чтобы проведение Олимпиады было перенесено на более поздний срок.

Их тех, кто надеется на проведение Олимпийских игр в следующем году, 31,1%, заявили, что необходимо сократить масштабы мероприятия и провести его без зрителей. Остальные 15,2% выступили за полноценное проведение игр.

Опрос был проведен в период с 26 по 28 июня. В ходе опроса были получены ответы 1030 человек.

В начале июня глава Олимпийского межфедерального комитета Бельгии Пьер-Оливье Бекерс заявил, что Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные ранее из-за коронавируса, будут проходить в 2021 году, но никак иначе.

"Сегодня все уверены, что они начнутся 23 июля 2021 года", — сказал он.

"Мы убеждены в том, что Игры будут проходить в 2021 году или же проходить не будут", — пояснил он.

Ранее японские СМИ сообщили, что организаторы Олимпийских игр в Токио будут следить за ситуацией с коронавирусом до следующей весны, чтобы принять решение, проводить ли игры.

В марте Международный олимпийский комитет и правительство Японии из-за пандемии коронавируса перенесли на год проведение Олимпийских игр, открытие которых первоначально было намечено на 24 июля 2020 года.