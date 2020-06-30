В середине мая аэропорт Воронеж приступил к поэтапному восстановлению объемов перевозок после ограничительных мер из-за коронавируса. Полеты в Москву из Воронежа вновь стали ежедневными. Авиакомпания "РусЛайн" возобновила рейсы в Казань и Екатеринбург. Планируется, что в летнем сезоне откроются рейсы в Сочи и Симферополь.
Международный аэропорт "Воронеж" находится под управлением холдинга "Новапорт", который на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. Холдинг объединяет аэропорты в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.