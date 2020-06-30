"Возможно, мы сможем начать туда перелеты раньше, чем общую международку", — сказал Дитрих журналистам в Керчи во вторник.

Ведутся переговоры с Росавиацией, добавил он.

На прошлой неделе Дитрих говорил, что Минтранс сохраняет надежду на то, что международные рейсы возобновятся в июле этого года, но сначала хочет убедиться в безопасности с точки зрения распространения COVID-19 внутренних рейсов.

РФ из-за пандемии коронавируса запретила почти все международные пассажирские авиаперевозки в конце марта. Источник "Интерфакса" сообщал ранее, что полеты за рубеж могут возобновиться с 15 июля, первыми могут начаться рейсы в страны ЕАЭС и СНГ.