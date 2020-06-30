Как сообщает WSJ, тестовые полеты продлятся три дня. Представители отрасли и властей ожидают, что эксплуатация самолетов возобновится к концу года.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек

Авиационный регулятор отметил, что проверка будет включать "ряд маневров и процедур действий в чрезвычайных ситуациях" с целью оценить, насколько изменения в программном обеспечении и оборудовании самолета отвечают стандартам безопасности.

В письме также говорится о дополнительных шагах, которые могут занять по меньшей мере еще несколько месяцев, включая привлечение независимых экспертов и иностранных регуляторов.

Две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX вызвали обсуждения в Конгрессе и во всей отрасли относительно процедур FAA и стандартов оценки безопасности новых самолетов.

FAA заявляло, что не начнет проводить тестовые полеты или другие процедуры повторной сертификации 737 MAX, пока Boeing не устранит все вопросы и опасения регулятора. Авиастроительный концерн провел более 2 тыс. часов полетов для проверки нового программного обеспечения. После второй авиакатастрофы Boeing начал модификацию ПО системы контроля полетов 737 MAX.

Проведение тестовых полетов, изначально запланированное на лето 2019 года, неоднократно откладывалось, поскольку эксперты FAA и Boeing находили новые проблемы с безопасностью и компьютерными системами самолета.

Даже в случае успешного тестирования FAA 737 MAX должен будет пройти проверку со стороны международной группы пилотов, органов, ответственных за обучение летчиков, независимых экспертов, а также техническое обслуживание, прежде чем вернуться к пассажирским перевозкам.

По мнению представителей отрасли и властей, на которых ссылается WSJ, некоторые процедуры могут создать неожиданные препятствия, которые приведут к очередной отсрочке возобновления эксплуатации самолета. Ранее они прогнозировали, что FAA может снять свой запрет на полеты 737 MAX в начале осени.

Авиакомпании рассчитывают, что после снятия запрета им понадобится два месяца, чтобы подготовить самолеты к полетам и провести дополнительное обучение пилотов на симуляторах. Иностранные регуляторы могут снять запрет в течение нескольких недель после FAA.

Помимо этого, авиарегуляторы в Канаде и Европе настаивают на дополнительных изменениях ПО, которые будут поэтапно вводиться в течение года или более этого срока после возобновления полетов. Такие действия могут подорвать исторический статус FAA как лидирующего регулятора в сфере авиационной безопасности в мире.

Запрет на полеты касается примерно 800 самолетов 737 MAX, половина из которых до сих пор не были поставлены покупателям и находятся у Boeing. Представители отрасли ожидают, что из-за пандемии коронавируса большинство авиакомпаний, скорее всего, не будут торопиться включать 737 MAX в расписание полетов.