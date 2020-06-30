"Старше нее на острове нет: другие деревья, пережившие целые эпохи и, возможно, заставшие другой климат, погибли. Количество прожитых "Стражем Ольхона" (так прозвали уникальное растение — ИФ) лет было подсчитано участниками двух экспедиций — "Деревья — памятники живой природы" и "Древо Байкала", — говорится в пресс-релизе учреждения.

"Страж Ольхона" внесен в национальный реестр старовозрастных деревьев и реестр Байкальских раритетных деревьев, а в будущем, как отмечают экологи, может получить почетный статус "памятника природы".

Ольхон — самый большой остров на Байкале длиной 73,5 км, шириной до 15 км. Соединен с материком паромной переправой, является самым популярным местом отдыха туристов, входит в состав Прибайкальского национального парка.