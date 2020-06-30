"Теперь для пересечения административной границы достаточно иметь на руках результаты тестирования", — заявил глава Чечни. Если их нет, анализы возьмут на месте.

По его словам, "сохраняется устойчивая тенденция снижения заболеваемости. За прошедшие сутки выявлено всего 14 новых случаев заражения коронавирусом.

Он напомнил, что "за время пандемии вирус обнаружен у 1708 человек, 1181 выздоровели и выписаны из больниц".

Кадыров опроверг слухи о том, что "с пятого июля в республике снова вводится режим ограничений".

Глава Чечни отметил, что система здравоохранения обеспечена медикаментами, ИВЛ, кислородными аппаратами, а также специалистами высокого уровня.

В Чечне внедрено более 30 федеральных и региональных мер поддержки населения и малого и среднего предпринимательства. В ближайшее время возобновляются железнодорожные пассажирские перевозки.