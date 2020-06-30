"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 6693 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2019 (30,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в стране устойчиво снижается, как минимум, c середины июня. Если 14 июня в России было 8,8 тыс. новых случаев, то уже через неделю было около 7,7 тыс., а еще через неделю этот показатель опустился до уровня в 6,7 тыс.

За сутки зарегистрировано 154 летальных исхода. В понедельник оперативный штаб сообщал о 93 смертях, 28 июня их было 104, еще днем ранее — 188.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 647 тыс. 849 случаев коронавирусной инфекции, 9 тыс. 320 умерших и 412 тыс. 650 выписанных (9 тыс. 220 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 225 тыс. 879. Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших после США (2,59 млн) и Бразилии (1,36 млн), однако ее догоняет Индия (566,8 тыс., суточный прирост 18,5 тыс.).

По данным штаба, в Москве за сутки зафиксировано 745 новых случаев COVID-19, 35 человек скончались и 2295 выздоровели.