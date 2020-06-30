"На территории республики Коми, за исключением городских округов "Воркута" и "Усинск", при обязательном соблюдении всех санитарных норм и предписаний Роспортребнадзора разрешена работа предприятий общественного питания (в том числе кафе, рестораны)", — говорится в сообщении.

Кроме того, с 6 июля возобновляется детская оздоровительная кампания — организация отдыха и оздоровления детей и их санаторно-курортное лечения.

Также продлен режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для имеющих хронические заболевания. Все граждане обязаны носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось о вспышках коронавируса среди работников в Воркуте и Усинске. По словам врио главы Коми Владимира Уйбы, основной суточный прирост заболевших в республике дают именно вахтовики и шахтеры в этих городах.