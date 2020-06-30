"В 2020 году падение международного туризма составит 60-80% и фокус перейдет на внутренний туризм", — сказала директор по международным проектам и развитию индустрии туризма Московского центра урбанистики Анна Урнова на тематической рабочей секции форума во вторник в Уфе.

По словам председателя московского комитета по туризму Екатерины Проничевой, "если говорить о внутреннем туризме, то почти половина россиян — 49% — ищут места, в которых они получат новые впечатления, новые эмоции".

"Сейчас туризм становится "экономикой впечатлений", а не просто осмотром известных достопримечательностей", — добавила она.

В свою очередь, председатель госкомитета Башкирии по туризму Салават Нафиков отметил, что "до сих пор эффективным в продвижении туристического бренда региона является "сарафанное радио".

"Мало кто знает, что в Башкирии более 1 тыс. пещер, из которых изучены только 30%. Ежегодно обнаруживаются еще 1-2 новых пещеры. А наш башкирский Урал еще не тронут, это территория девственной природы. Но пока эффективно работает на продвижение туристического продукта — "сарафанного радио", — отметил он.

По информации ВЦИОМ, представленной на секции, уже декабрьские исследования демонстрировали доминирующую долю (56%) желающих путешествовать внутри России, 36% опрошенных планировали выехать для отдыха за рубеж.

Первый международный оффлайн-форум урбанистики "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" проходит 30 июня в Уфе. Организаторами мероприятия выступают правительство Башкирии и московский Центр урбанистики.

Уфимский форум урбанистики является первым масштабным мероприятием в России после смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Участие в мероприятии принимают более 50 спикеров — российских и международных экспертов, общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, ученых и архитекторов.