"Угра-фронт" стал одной из пилотных площадок нацпроекта "Экология". Для создания инфраструктуры, которая позволит значительно увеличить число гостей без ущерба природе, из федерального бюджета этой весной было выделено около 34 млн рублей. При этом экопотенциал данной территории оценивается в 120 тыс. туристов в год, но сейчас он реализован только наполовину.

В ходе совещания отмечалось, что здесь есть возможности для организации отдыха, интересного не только с экологической, но и исторической точки зрения: сохранились окопы, фрагменты огневых точек, землянок и блиндажей, воронки от снарядов, остатки полевых аэродромов и рокадных дорог времен Великой Отечественной войны. Параллельно действует познавательная тропа "Отрада-Боровое", где можно наблюдать диких животных в естественных условиях обитания.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику погибшим летчикам, защищавшим подступы к Москве от фашистов, посетили мобильный информационный пункт, военно-мемориальную тропу, музейную экспозицию "Командный пункт Западного фронта", совершили велопрогулку, на каноэ сплавились по реке и осмотрели кемпинг для туристов.

По словам Пановой, в рамках нацпроекта "Экология" будет уделяться большое внимание сохранению исторической памяти и развитию туризма. Она выразила уверенность в том, что популярность отдыха в Калужской области возрастет.

"Мы понимаем, что сегодня очень важно сохранить и приумножить то наследие, которое сделало нас великой нацией. Чтобы это передать будущему поколению, нужно создавать инфраструктуру и сохранять природный ландшафт. Для нас экология, климат, природа — это самое большое богатство", — отметил Фетисов и пожелал руководству региона и в дальнейшем уделять большое внимание знаковым местам области.