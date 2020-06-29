"Иностранные туристы возобновили поездки в Эстонию после открытия границ. Первыми в страну прибыли латвийцы, за ними – финны, сразу после того, как 15 июня Финляндия открыла границы для стран Прибалтики и Скандинавии (кроме Швеции)", — пишет портал.

Как отмечает ERR, в прошлом году 70% гостей Viiking Spa Hotel в Пярну составляли финны, однако этим летом большинство постояльцев — граждане страны, на втором месте гости из Латвии. "Финны постепенно возвращаются в наш город. В отеле сейчас в основном останавливается молодежь, они приезжают отдохнуть на пляже и отведать местную кухню. Наши постоянные клиенты – это туристы из Финляндии преклонного возраста, которые в основном приезжают осенью. Мы надеемся, что и в этом году они приедут", — сказал директор гостиницы Кайри Лусик.

Между тем, загрузка Radisson Blu Hotel в Таллине составляет чуть больше 20%, это примерно в четыре раза меньше, чем годом ранее. При этом большинство постояльцев — финские туристы. "Мы наблюдаем рост числа гостей из этой страны с момента открытия границ, а также в праздничные выходные в Финляндии в честь дня летнего солнцестояния (Юханнус)", — пояснил менеджер отеля Виталий Макеев.

По его словам, ситуация с загрузкой гостиниц в Таллине сейчас намного лучше, чем, например, в соседней Риге. "Многие отели столицы Латвии по-прежнему закрыты, в том числе и гостиницы нашей сети. Из семи Radisson Blu Hotel возобновили работу только два", — отметил он.

Как сообщает паромная компания Tallink, ежедневное количество пассажиров на маршруте Таллинн — Хельсинки увеличилось с 300 до 3 тыс. в середине мая, когда возобновилось паромное сообщение. Тем не менее, наибольший рост произошел в середине июня, когда туристам разрешили путешествовать. 18, 19 и 21 июня число паромных пассажиров между столицами достигало 10 тыс. человек.

По словам финской туристки Ирэн, в Эстонии прекрасно соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и социальную дистанцию. Кроме того, сейчас в стране не так много путешественников, поэтому, отметила она, поездка принесла вдвое больше впечатлений.

С 15 мая Эстония открыла границы для других стран Балтики, а с 1 июня – для стран Евросоюза, шенгенской зоны и Великобритании. В страну разрешено въезжать людям без симптомов заболевания. Двухнедельный карантин остается обязательным для туристов из стран, где за последние 14 дней было выявлено больше 15 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. жителей.