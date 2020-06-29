"Заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Уголовное дело направлено в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", — сказала Короткова.

Мужчине предъявлено обвинение в хулиганстве.

По данным прокуратуры, в мае 2020 года мужчина на рейсе Сочи — Москва авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывшем в аэропорт "Домодедово", "нецензурно выражался, применил физическую силу в отношении пассажира указанного рейса, при этом на требования членов экипажа воздушного судна прекратить противоправные действия не реагировал".

Максимальная санкция статьи о хулиганстве на воздушном транспорте предполагает наказание в виде лишения свободы до пяти лет.