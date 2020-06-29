"С 29 июня откроются библиотеки, музеи, музеи- заповедники, аттракционы, зоопарки, непродовольственные рынки и ярмарки. Увеличена до 800 кв. метров площадь магазинов и торговых центров, которым разрешено работать", — говорится в сообщении.

Также возобновится деятельность спортивных учреждений, спортивно-оздоровительных и фитнес-клубов, бань и саун. Гостиницы снова смогут принимать гостей.

В пресс-релизе отмечается,что учреждения дополнительного образования могут проводить мероприятия на отрытом воздухе. Допускаются выезды за пределы региона организованных детских групп.

В ЗАГСах возможно проведение торжественных церемоний бракосочетания.

При этом действие ряда принятых ограничений продлено по 3 июля.

Кроме того, нынешним летом не будут работать школьные лагеря, а также отменены заезды в загородные детские лагеря региона, кроме лагерей по типу "мать и дитя".

Осуществление деятельности будет возможно только при полном соблюдении требований Роспотребнадзора. Несоблюдение организациями и индивидуальными предпринимателями санитарных требований и рекомендаций является основанием для приостановления их деятельности в соответствии с действующим законодательством, подчеркивается в сообщении.

Режим повышенной готовности действует в Тульской области с 16 марта.

По данным оперштаба, на 29 июня в регионе официально подтверждено более 6,6 тыс. случаев COVID-19. Выздоровели 5,45 тыс. человек, еще 103 человека скончались.