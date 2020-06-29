Как уточнили в пресс-службе, перевозки автобусами по "единому" билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта в туристический сезон 2020 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.

"Единый" билет в Крым можно приобрести с 1 июля 2020 года. Билеты, включающие поездку поездом, можно оформить в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билеты, куда входит авиаперелет, можно приобрести через агентскую сеть ТКП.

За шесть курортных сезонов с 2014 года "едиными" билетами воспользовались более 2,3 млн пассажиров.