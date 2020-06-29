"В частности, катер, который прибыл сегодня в музей, впервые позволит нам круглый год проводить из Великого Новгорода экскурсии по рекам Волхов и Мста к Никольской церкви на острове Липно с попутной остановкой на Рюриковом городище", — сказал собеседник.

Амфибию изготовили для новгородских музейщиков судостроители ООО "Ховеркрафт" в Ленинградской области. Стартовая (максимальная) цена закупки катера на аукционе составила чуть более 6 млн рублей.

Катер, который получил название "Липно", предназначен для 9 туристов. Его средняя скорость составляет 40-45 км/ч. Амфибия не требует оборудования причалов и может приставать к берегу в любое время года. Комфортный салон оборудован микрофоном для экскурсовода и наушниками для каждого пассажира.

Как сообщалось, церковь Николы XIII века расположена на острове Липно в дельте реки Мста неподалеку от Великого Новгорода. Храм находится под охраной ЮНЕСКО. В 2019 году в церкви завершилась почти двухлетняя комплексная реставрация. Поручение отреставрировать храм дал побывавший здесь глава государства.