"Компания выполняла полеты по этому маршруту и в прошлом году в рамках летнего расписания. Рейсы будут выполняться еженедельно по субботам, с вылетом из аэропорта "Пулково" в 12:20 и прибытием в Геленджик в 15:15. Обратный рейс отправляется в 16:15", — сказал представитель пресс-службы.

С 4 июля Smartaviа возобновляет полеты из Москвы (Домодедово) в Геленджик. Авиакомпания будет летать на курорт дважды в неделю: по четвергам и субботам на самолетах Вoeing 737-800 вместимостью до 189 посадочных мест.

Как сообщалось, 11 июня авиакомпания "Победа" возобновила авиасообщение по маршруту Москва — Геленджик, а с 23 июня — Санкт-Петербург — Геленджик. Все рейсы осуществляются на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 мест.

Как сообщалось ранее, на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции пассажиропоток аэропорта Геленджика значительно снизился, и он рассчитывает на плавное восстановление показателя в течение лета.

В период действия летнего расписания перелеты в/из Геленджика будут выполнять 11 авиакомпаний по 10 направлениям. частности, увеличится частота полетов из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. Запланировано увеличение рейсов в Москву, Петербург и Екатеринбург.