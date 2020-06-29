"Кипрские отельеры настаивают на том, чтобы власти установили конкретную дату возобновления рейсов из Великобритании и России – основных въездных рынков страны, на которые приходится 50% турпотока. Они опасаются, что туристы вместо Кипра отправятся в Грецию и Испанию, которые объявили об открытии аэропортов для британских туристов с 11 июля", — пишет издание.

Как отмечает газета, после открытия международного авиасообщения 9 июня на Кипре начали работу лишь 70 гостиниц – 10% от общего числа. Около десяти отелей открылись в Айя-Напе. Ожидается, что в ближайшее время заработают еще 40 гостиниц, в частности 19 на Пафосе и три в Айя-Напе.

В Фамагусте также откроются несколько отелей, они будут следить за количеством туристов. В городе опасаются, что без российских и британских гостей сезон станет "радикальным" для отрасли.

На Кипре в последние недели отмечают лишь единичные случаи заражения COVID-19. В минувшую субботу коронавирус выявили у двух пассажиров, прибывших в аэропорт города Ларнака. В воскресенье случаев COVID-19 зафиксировано не было.

Таким образом, за все время пандемии на Кипре зарегистрировано 994 случаев инфекции и 19 смертей.