"Полагаю, что граница (РФ с Белоруссией — ИФ) где-то к концу июля — началу августа должна быть открыта", — сказал Семашко, которого цитирует госагентство БелТА.

Такой вывод посол сделал на основании того, что видит "прекрасную динамику непосредственно по Москве, где заболевших в сутки 600-700 человек, а выздоровевших — 2-3 тыс. И по России количество выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших. По Белоруссии такая же ситуация".

По его словам, "российская сторона уже ввела некоторые послабления по пересечению границы". "Недавно правительство России приняло распоряжение, которое позволяет перемещаться через белорусско-российскую границу вахтовикам. В частности, по словам посла, этой возможностью уже воспользовались специалисты предприятия "Белоруснефть", — сообщил Семашко.

"И наоборот, на строительстве БелАЭС идет постоянная ротация кадров, и мы находим способы для того, чтобы они проходили карантин и попадали на станцию", — добавил посол.

При этом он констатировал, что "до сих пор посольство вынуждено заниматься переправкой в Беларусь граждан, прибывающих в российские аэропорты из третьих стран вывозными рейсами". "Этих граждан белорусская дипмиссия на собственных автомобилях доставляет из московских аэропортов до российско-белорусской границы. В частности, сегодня дипмиссия оказывает помощь в доставке на родину восьми белорусским гражданам", — сказал Семашко.

Как сообщалось, Россия закрыла внешнюю границу, в том числе с Белоруссией, в конце марта из-за пандемии COVID-19. Белоруссия не вводила ограничений на въезд в страну. Считается, что граница между Белоруссией и Россией является административной. Обычно на границе отсутствует погранконтроль, таможенное оформление и другие формальности. Традиционно граждане двух государств могут свободно пересекать белорусско-российскую границу в обоих направлениях.