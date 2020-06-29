"Полтора — два миллиарда (рублей — ИФ) мы не досчитались. Два миллиарда, так, да", — сказал Олерский в интервью РБК.

По его словам, "Водоходъ" планирует открыть круизный сезон до конца июня.

Судоходная компания "Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла. Флот состоит из 26 круизных четырехпалубных теплоходов, 9 судов пассажирского скоростного флота "Метеор" и 5 судов прогулочного флота типа "Москва", "Нева" и "Отдых". Ежегодный объем перевозок круизным флотом составляет 110 тыс. человек, прогулочным и скоростным флотом — порядка 400 тыс. человек.