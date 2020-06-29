"С 26 июня открыты продажи билетов на регулярные рейсы из Москвы в Сочи и Анапу, их можно купить на сайте авиакомпании и в агентствах. Полеты запланированы на Boeing 737-800, которые рассчитаны на перевозку 189 пассажиров", — рассказали в компании.

Как отметили в Royal Flight, полетная программа в Сочи запланирована с 21 июля по 1 октября. До конца месяца рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, а с 1 августа добавятся рейсы по четвергам. Вылет из Домодедово в 11:00, вылет в Москву – в 14:00.

Рейсы в Анапу стартуют с 22 июля до 2 октября. До 30 июля полеты будут выполняться два раза в неделю – по средам и воскресеньям. С 1 августа добавится рейс в пятницу. Вылет из аэропорта Домодедово в Сочи в 10:50, обратный рейс – в 14:00.

Как пояснили в авиакомпании, полеты в Сочи и Анапу в разгар лета будут пользоваться большим спросом у россиян, поскольку это популярные пляжные направления внутри страны.