"По предварительным данным, 29 июня пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва — Ростов-на-Дону, экстренно приземлился в аэропорту "Платов" по причине отказа левого двигателя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента проводится доследственная проверка.

"Следователи Ростовского следственного отдела на транспорте работают на месте происшествия, осматривают воздушное судно, опрашивают членов экипажа", — сказала Марковская.