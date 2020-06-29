"Для бронирования доступны популярные европейские курорты, такие как Майрхофен, Осттироль, Целль-ам-Зее – Капрун, Энкамп, Ла-Массана, Андорра-ла-Велья, Кронплатц, Доломити-ди-Брента, Валь-ди-Фасса и другие на зимний сезон 2020/2021. По акциям раннего бронирования путешественники сэкономят до 20% от обычной стоимости тура в сезон", — рассказали в компании.

Как отметили в TEZ Tour, полетная программа на зиму включает чартерные и регулярные рейсы из Москвы в Зальцбург, Клагенфурт, Барселону, Верону, откуда легко добраться до популярных горнолыжных курортов и основных зон катания. Вылеты запланированы на наиболее популярный для горнолыжного отдыха период – празднование Рождества в Европе и новогодние каникулы.

"Открытие продаж горнолыжных туров в середине летнего сезона вполне оправданно. Для путешественников это не только возможность приобрести тур по очень приятной цене, воспользовавшись скидками раннего бронирования, но и забронировать дефицитные номера в отелях. В первую очередь, это касается сьютов или коннект-номеров, поскольку многие туристы отправляются на курорты большими компаниями и семьями с детьми", — пояснили в пресс-службе.

Как сообщили в TEZ Tour, чартерная программа в Андорру запланирована с 26 декабря, стоимость туров на 7 ночей начинается от 32,2 тыс. рублей с авиаперелетом и размещением в отеле 3* на человека, включая завтраки.

Горнолыжные туры в Австрию будут базироваться на регулярных и чартерных рейсах. Старт полетной программы в Зальцбург и Клагенфурт запланирован с 26 декабря и 2 января 2021 года соответственно. Стоимость туров с перелетом в Зальцбург на новогодние даты 2020-2021 стартует от 41 тыс. рублей за тур на 7 ночей. Стоимость недельных туров на горнолыжные курорты Южного Тироля (с перелетом в Клагенфурт) обойдется от 41,9 тыс. рублей.

Поездки в Италию запланированы на чартерных рейсах с 26 декабря. Стоимость тура на 7 дней с перелетом в Верону начинается от 41,3 тыс. рублей на человека с авиаперелетом и размещением в отеле 3*.