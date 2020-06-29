"С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года", — сказал Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции в понедельник.

Президент отметил, что после отмены чрезвычайного положения в Казахстане ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась. "С момента снятия ограничений 11 мая текущего года количество случаев коронавирусной инфекции увеличилось в 7 раз", — сказал Токаев.

Президент считает, что во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. "Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения. Межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей. Это надо признать. Министерство здравоохранения, не смогло обеспечить координацию работы центральных и местных органов власти", — сказал Токаев.

"Несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах. Крупным очагом заражения стало Тенгизское месторождение в Атырауской области, где зарегистрировано 1222 случая коронавирусной инфекции. В Алматы имеет место высокая заболеваемость не только среди граждан, но особенно среди медработников. Многие столичные организации продолжали нарушать санитарные требования. В регионах наблюдается острый дефицит больничных коек, медицинских кадров, лекарственных средств, медицинского оборудования", — констатировал глава государства.

Токаев отмечает важность проводимой информационной работы государственных органов в борьбе с коронавирусом, сообщила пресс-служба главы государства.

По его словам, на первом этапе информационная работа "была организована неплохо, однако в последнее время складывается ощущение, что госорганы запустили эту работу".

"Акимы, министры фактически закрылись от простого народа — не реагируют вовремя на жалобы и обращения граждан, в то время как многие люди уже впадают в отчаяние, не зная к кому обращаться. Из почти 40 тыс. вопросов, которые поступили на сайт www.coronavirus2020.kz, на данный момент даны ответы только на треть. В результате подобного отношения мы получаем новый всплеск инфодемии, поток откровенных фейков и дезинформации, которые еще сильнее осложняют нашу работу", — приводит пресс-служба слова президента.

В этой связи президент поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе, наладить регулярные брифинги ответственных лиц и обеспечить население прямой и качественной информацией по алгоритму действий в случае заболевания.

"Почему нельзя на телеканалах организовать ежедневные передачи с консультациями врачей в прямом эфире, с прямыми вопросами и ответами? Необходимо довести до граждан протоколы, алгоритмы лечения. Дать разъяснение по лекарствам, по их приему", — подчеркнул глава государства.