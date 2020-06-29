"Пассажирские перевозки на "Комете" по маршруту Севастополь — Ялта возобновляются с 1 июля. Продажа билетов начнется с 29 июня", — говорится в сообщении компании "Морские скоростные пассажирские перевозки".

В этом году "Комета" будет совершать два рейса в день, тогда как в прошлом году их было четыре. Стоимость билетов останется прежней: стандарт — 500 рублей, комфорт — 800, для детей — 200.

"Комета 120М" — быстроходное судно на подводных крыльях, которое может перевозить до 120 пассажиров со скоростью около 65 км/ч (35 узлов). Старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь был дан летом 2018 года. В прошлом году навигация началась 1 июня, за сезон было перевезено 39 тысяч пассажиров.