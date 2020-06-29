"Если рестораны, пабы и кинотеатры смогут открыться в Ирландии уже на следующей неделе, то для туристических компаний нынешний сезон на данный момент потерян. У них нет никакого понимания, как вернуться к работе", — сообщает портал.

Среди наиболее пострадавших – компании, организующие однодневные поездки по Ирландии из Дублина и других крупных городов.

"Наш бизнес на 100% зависит от иностранных туристов и школьных групп. Но никто сейчас не едет в Ирландию из-за границы, поскольку введен обязательный 14-дневный карантин. А хуже всего то, что мы не знаем даты, когда он будет отменен. Из-за этого мы не можем начать ни маркетинговую кампанию, ни продажу туров", — цитирует портал представителя экскурсионной компании Paddywagon Tours Габриэля Финна.

По его словам, до пандемии компания готовилась к "ударному" сезону: в ее распоряжении более 50 автобусов, 150 сотрудников, шесть хостелов и четыре жилья типа "постель и завтрак". "Бизнес был очень сильным. Но теперь ни один сотрудник не работает, автобусы и туристическое жилье простаивают", — сказал Финн.

Он отметил, что если бы власти сообщили, когда отменят карантин для въезжающих в страну, компания могла бы начать снова работать с соблюдением повышенных мер безопасности – например, дезинфицировать автобусы. Тогда постепенно начали бы возвращаться туристы.

В аналогичной ситуации оказались и другие экскурсионные компании Ирландии. Так, путешественники полностью отменили бронирования лодочных туров по Дублину, сделанные до начала сезона.

"Пандемия обрушила планы туркомпаний на лето, что может вызвать серьезные проблемы у них после завершения сезона. Не понятно, как предприятия будут содержать себя зимой – раньше они делали это на средства, заработанные летом", — пишет TheJournal.

В свою очередь популярные в Ирландии туры по пабам постепенно начнут возобновляться с первых выходных июля. Туроператоры надеются, что место иностранцев займут местные жители. Группы при этом будут ограничены 15 людьми максимум.

"Пока в мире не появится вакцины от коронавируса или эффективного способа лечения, туризм не вернется к тому уровню, что был раньше. Наша задача – попытаться выжить в 2020 году", — сказал Питер Гормли, представитель компании Yellow Umbrella Tours, организующей пешеходные туры по Дублину и его пабам.

В Ирландии по состоянию на 29 июня зарегистрировано 25,4 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 23,5 тыс. человек, скончалось 1735.