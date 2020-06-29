Так он ответил на вопрос журналистов о решении правительства перенести возобновление регулярного авиасообщения со странами ЕС с 1 июля на конец месяца.

"Хочу отметить, что сегодня полеты из Грузии в Евросоюз и из Евросоюза в Грузию не запрещены. Сегодня осуществляются (чартерные — ИФ) полеты в Вену, Берлин и Амстердам. Мы сделаем все для того, чтобы очень осторожно открыть свои границы", — сказал Гахария.

Он отметил, что перенос открытия международного авиасообщения был продиктован исключительно заботой о здоровье граждан Грузии, и это решение было согласовано с европейскими партнерами.

"Не забывайте, что в регионе во многих странах серьезная вспышка коронавируса. Если у нас единичные случаи выявления заражения COVID-19, то в некоторых странах таких случаев ежедневно сотни. Мы должны продолжать вести эффективный контроль на границах и осуществлять карантинные мероприятия", — сказал Гахария.

Ранее в понедельник Минздрав Грузии сообщил, что медики за минувшие сутки выявили коронавирус у двух человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 926. По данным ведомства, в режиме карантина находятся 2 тыс. 819 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 230 человек. Выздоровели 791, скончались от коронавирусной инфекции 15 человек.