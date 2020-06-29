Это предусмотрено новой редакцией закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающей в силу с 1 июля.

"Так, с 1 июля освобождаются от обязанности регистрации в органах внутренних дел или министерстве иностранных дел иностранцы, прибывшие в Белоруссию на срок до десяти суток. То есть если иностранец прибыл в нашу страну и поселился по частному адресу на срок, не превышающий 10 суток, он не подлежит регистрации как временно пребывающий",- говорится в сообщении МВД.

В министерстве напомнили, что в настоящее время без регистрации в Белоруссии можно пребывать не более 5 суток (кроме россиян и граждан некоторых других стран-соседей, которые заключили межправительственные соглашения с Беларусью о более длительном пребывании без регистрации).

В МВД пояснили, что гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также субъекты агроэкотуризма не будут осуществлять регистрацию временно пребывающих в Белоруссию иностранцев в течение всего срока их заселения, будь то 10 суток или больше. "Указанные субъекты теперь станут напрямую информировать ОВД о таких иностранцах с помощью портала электронных услуг либо иным способом. Лица, оформившие проживание в гостинице, санатории или агроусадьбе, не подлежат регистрации независимо от цели их пребывания: туризм, деловая или частная поездка", — уточнили в пресс-службе.

Документом также расширен перечень оснований для получения разрешения на временное проживание иностранцами, прибывающими в страну для обучения. "Данное изменение позволит вузам привлекать в Белоруссию больше иностранных студентов, увеличить экспорт образовательных услуг, упорядочить довузовскую подготовку", — отметили в МВД.

Для высококвалифицированных иностранных работников предусматривается выдача разрешения на временное проживание сроком до двух лет (для других категорий — до одного года). При этом с 7 лет до 3 снижен ценз временного проживания таких иностранцев для последующего получения разрешения на постоянное проживание.

Также с 7 до 5 лет снижен срок временного проживания, необходимый для получения иностранцами в дальнейшем вида на жительство в Белоруссии.

Разрешение на временное проживание с 1 июля может быть выдано не только несовершеннолетним детям иностранца, но и достигшим 18-летнего возраста, если они признаны нетрудоспособными, не состоят в браке и находятся на иждивении родителя/усыновителя.

"Если иностранец осуществляет инвестиции на территории Белоруссии, он также может получить разрешение на постоянное проживание. Однако если раньше необходимый минимальный размер инвестиции исчислялся в валюте и составлял 150 тыс. евро, то в новой редакции указывается сумма 15 тыс. базовых величин (на сегодня Br405 тыс.)", — проинформировали в МВД.

Изменения также направлены на упрощение порядка принятия компетентными органами решений об отказе в выдаче визы для въезда или во въезде в страну и реализацию права иностранцев на надлежащее информирование об этом. С 1 июля по запросам иностранцев, в том числе через официальный сайт МВД, можно безвозмездно получить информацию о фактических обстоятельствах и основаниях, сроках их включения в список лиц, въезд которых в Белоруссию запрещен или нежелателен.

Кроме того, в законе уточняются права иностранцев и их представителей на обжалование решений государственных органов, принятых при осуществлении административных процедур.