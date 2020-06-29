"На основании мониторинга эпидситуации в крае мы видим, что за последнюю неделю не допущено прироста заболеваемости, наблюдается даже некоторое снижение. Поэтому с 30 июня можно начать тренировочные процессы спортивным командам по игровым видам, могут начать работать музеи и выставки", — цитирует пресс-служба главу региона Олега Кожемяко.

По словам губернатора, в следующие четыре дня при сохранении такой ситуации и уменьшении заболеваемости можно будет возобновить работу фитнес-залам.

При сохранении стабильной ситуации 15 июля могут быть открыты детские пришкольные и детские оздоровительные лагеря, предприятия общественного питания, торговые центры, туристические базы.

Как сообщалось, в Приморье власти постепенно смягчают карантинные меры, введенные 28 марта. Так, в крае уже открыли пляжи, магазины, салоны красоты, гостиницы, летние веранды кафе и ресторанов.

По информации регионального оперативного штаба, в Приморье зарегистрировано 4 тыс. 226 случаев заражения коронавирусом, в том числе 82 — за последние сутки. Выздоровели 2 тыс.688 человек, умерли 42.