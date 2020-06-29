"Япония расширила список стран, въезд из которых запрещен из-за опасности распространения COVID-19. Были добавлены еще 18 государств, среди них – Алжир, Куба, Ирак, Ливан", — говорится в сообщении.

Тем, кто побывал в этих стран в течение последних 14 дней, будет отказано во въезде в Японию начиная со среды.

Как отмечается, в отношении Таиланда, Австралии и еще некоторых стран запрет может быть смягчен.

В общей сложности из-за пандемии Япония запретила въезд из 129 государств. Среди них – Россия, Бразилия и США.

По состоянию на 29 июня в стране зарегистрировано 18,4 тыс. случаев COVID-19, выздоровело 16,5 тыс. человек, почти тысяча скончались.